24 ребенка появились на свет в новогоднюю ночь в Астане
12 мальчиков и 12 девочек.
Фото : Открытые источники1 января 2019, 13:27
В новогоднюю ночь в Астане родилось 24 ребенка, сообщает Zakon.kz.
Среди новорожденных жителей столицы 12 мальчиков и 12 девочек, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.
"С полуночи до 11:00 1 января в Астане родились 24 ребенка, из них 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и детки чувствуют себя хорошо. Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе медиков".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952555-1e6654f66741522fc173f12fae0644e9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...