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24 ребенка появились на свет в новогоднюю ночь в Астане

12 мальчиков и 12 девочек.

Фото : Открытые источники1 января 2019, 13:27

В новогоднюю ночь в Астане родилось 24 ребенка, сообщает Zakon.kz.

Среди новорожденных жителей столицы 12 мальчиков и 12 девочек, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

"С полуночи до 11:00 1 января в Астане родились 24 ребенка, из них 12 мальчиков и 12 девочек. Мамы и детки чувствуют себя хорошо. Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе медиков".


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