Насколько снизятся тарифы для жителей Актюбинской области

Если в 2018 году оплата за коммунальные услуги квартиры площадью 60 кв. метров в среднем ежемесячно составляла 13 325,85 тенге, то с нового года составит 12 046,37 тенге или меньше на 9,6%

В рамках реализации поручений Главы государства с 1 января 2019 года снизятся тарифы на коммунальные услуги для жителей Актюбинской области. Соответствующие приказы утверждены субъектами естественных монополий, заключены меморандумы с руководителями КСК, поставщиками угля и других коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Газоснабжение для населения станет дешевле на 10,2% (с 9 785,14тг/1000 м3 до 8 785,76тг/1000 м3), для юридических лиц – 7% (14 109,72 тг/1000 м3 до 13 122,04тг/1000 м3).

Теплоснабжение для жителей города подешевеет на 10,2%, для прочих организаций - 4,3%.

Тариф для населения на услуги водоснабжения будет снижен на 5,5%, водоотведения – 5,9%.

Электроэнергия для населения по сравнению с показателями на 01.11.2018г. станет дешевле на 9,8% (с 9,24 до 8,33 тенге/кВтч), для прочих потребителей на 5,1%.

Тарифы на услуги КСК. Средний размер ежемесячного взноса на содержание общего имущества составлял 20,5 тг/м2. Средний тариф на услуги КСК снижен до 19,0 тг/м2 или на 7,3%. Минимальный тариф снижен с 12 до 11 тг/м2 (на 8,3%), максимальный - с 65 до 55 тг/м2 (на 15,4%).

Тарифы на техническое обслуживание лифтов составляют 500-700 тенге в месяц. На основании заключенных меморандумов с организациями по обслуживанию лифтов, тарифы были снижены до 450-650 тенге или на 10%.

Тариф на услуги по обслуживанию домофонов составляет 300 тенге, что ниже показателей многих городов по Республике (варьируются от 480 до 800 тенге). На сегодняшний день тариф на услуги по обслуживанию домофонов снижен до 285 тенге или на 5%.

Утвержденный тариф на вывоз ТБО составляет 1446 тенге за 1 м3 для юр.лиц, 105 тенге для физ.лиц из расчета на одного человека. Действующий тариф в 105 тенге для физических лиц по г.Актобе является самым низким по Казахстану. С 2019 года планируется снижение тарифов на вывоз ТБО до 104 тенге или на 1%.

Таким образом, если в 2018 году оплата за коммунальные услуги квартиры площадью 60 кв. метров в среднем ежемесячно составляла 13 325,85 тенге, то с нового года составит 12 046,37 тенге или меньше на 9,6%

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!