Американские военные в шутку предложили сбросить бомбу на Нью-Йорк

Стратегическое командование вооруженных сил США предложило в шутку сбросить "что-нибудь потяжелее" на Таймс-сквер, где на Новый год проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Скриншот публикации доступен Twitter-аккаунте пользователя @MKTG_FREE_TRNG.

U.S. Strategic Command ‘joke’ about dropping something on New Year’s Eve bombs on Twitter https://t.co/KilDp9Aght pic.twitter.com/DqRaoaDYSq