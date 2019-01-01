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Американские военные в шутку предложили сбросить бомбу на Нью-Йорк

Позднее ведомство принесло извинения в своем аккаунте.

Фото : Открытые источники1 января 2019, 14:07

Стратегическое командование вооруженных сил США предложило в шутку сбросить "что-нибудь потяжелее" на Таймс-сквер, где на Новый год проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Скриншот публикации доступен Twitter-аккаунте пользователя @MKTG_FREE_TRNG.

"Если понадобится, мы готовы сбросить [на Таймс-сквер] что-то гораздо более тяжелое", — было сказано в заявлении, которое сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолетов В-2.

Запись вызвала негодование у пользователей социальной сети. Они раскритиковали неуместную шутку ведомства.

"Вы встревожили многих американцев своим сообщением о бомбардировках. А видео выходит за рамки необходимости просто извиниться, это предосудительно", — возмутилась B. Janine Morison.

"Почему никому не пришло в голову, что это звучит так, будто вы предлагаете сбросить бомбы на Нью-Йорк", — поддержал юзер andy.

Позднее ведомство принесло извинения в своем аккаунте.

"Наш предыдущий твит был плохой шуткой и не отражал наши ценности. (...) Мы нацелены на безопасность Америки и союзников", — сказано в новой публикации.

Источник: Lenta.ru


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