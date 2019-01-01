Семилетняя девочка погибла при пожаре в Павлодаре
От отравления угарным газом она скончалась по дороге в больницу.
Фото : Открытые источники1 января 2019, 14:33
В десятиэтажном доме по улице Ледовского в Павлодаре произошел пожар в квартире на первом этаже, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Площадь пожара составила 12 кв.м. Он был локализован в 02:43 и ликвидирован в 03:30.
Пожарные эвакуировали 75 человек и вытащили из огня троих. Они получили отравление угарным газом и были госпитализированы. Пострадавшие 1952, 1976 и 2011 годов рождения.
Девочка 2011 года рождения скончалась по пути в больницу.
Причина пожара устанавливается.
На место пожара было привлечено 25 человека личного состава 6 единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.
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