Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пожарные потушили дачный домик в Алматиской области

Жертв и пострадавших нет.

Фото : КЧС МВД РК1 января 2019, 16:14

31 декабря в 23:47 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилом дачном домике в селе Ащибулак Илийского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На место пожара, из ближайшей пожарной части, расположенной на расстоянии 11 км выехали пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Алматинской области.

"Первый пожарный расчет прибыл на место вызова в 00:10. Пожар локализован в 00:25 и ликвидирован в 00:40. Площадь пожара 100 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты