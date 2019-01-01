Пожарные потушили дачный домик в Алматиской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото : КЧС МВД РК1 января 2019, 16:14
31 декабря в 23:47 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилом дачном домике в селе Ащибулак Илийского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
На место пожара, из ближайшей пожарной части, расположенной на расстоянии 11 км выехали пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Алматинской области.
"Первый пожарный расчет прибыл на место вызова в 00:10. Пожар локализован в 00:25 и ликвидирован в 00:40. Площадь пожара 100 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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