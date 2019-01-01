Сколько детей родилось 31 декабря в Алматы

Из общего количество родившихся детей на свет появились 471 двойня и 3 тройни.

31 декабря в Алматы на свет появились 53 девочки и 45 мальчиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

31 декабря 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы на свет появились 98 младенцев, из них 53 девочки и 45 мальчиков.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы родились 40 502 ребенка, из них 20 772 мальчика и 19 730 девочек.

Кроме того, из общего количество родившихся детей на свет появились 471 двойня и 3 тройни.

В городе Алматы функционируют четыре родильных дома, одно родильное отделение при стационаре и два перинатальных центра.

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