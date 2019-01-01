Ким Чен Ын возмущен требованиями США

Лидер Северной Кореи сказал, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время.

Политика США может заставить Северную Корею искать "другой путь" денуклеаризации, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, США должны отойти от политики требований от Северной Кореи односторонних действий, сообщает РБК.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что полон решимости продолжать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, однако политика США может заставить его искать для этого другой путь, передает Reuters.



Потребность в новом пути, по словам Ким Чен Ына, возникнет, если Вашингтон не перестанет требовать от КНДР односторонних действий.



​Лидер Северной Кореи сказал, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время. При этом он заверил, что прогресс в области денуклеаризации будет существенным, если США примут "соответствующие меры".



Кроме того, Ким Чен Ын призвал Южную Корею прекратить совместные военные учения с "внешними силами" и продолжить многосторонние переговоры по сохранению мира на Корейском полуострове.



2018 год ознаменовался прорывом в отношениях с Северной Кореей. В начале года Ким Чен Ын заявил о готовности участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее. В феврале 2018-го представители Южной Кореи и КНДР вместе вышли на парад во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Белый флаг, на котором изображены синие очертания Корейского полуострова, несли одновременно два спортсмена — южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и хоккеистка сборной КНДР Чун Гум Хванг.

В результате переговорного процесса состоялись исторические саммиты лидеров Южной и Северной Кореи, а в июле, несмотря не все трудности и угрозы срыва, состоялись исторические переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Встреча прошла в гостинице Capella на острове Сентоса. По ее итогам, Ким Че Ын заявил о готовности Северной Кореи избавиться от ядерного оружия и взял на себя обязательство сделать это.



Трамп настаивает на безоговорочной денуклеаризации, только после нее Вашингтон будет рассматривать вопросы отмены многочисленных санкций против Северной Кореи.​ При этом Ким периодически выступает с критикой такой позиции США и требует уступок после каждого своего шага в направлении разрядки.

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