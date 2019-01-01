Почти 100 человек эвакуировали при пожаре в Семее

Из них 25 детей.

Почти 100 человек эвакуировали из-за пожара в Семее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

1 января в 12:22 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице Физкультурная в городе Семее. Пожар произошел на первом этаже на площади 10 кв.м. Огонь локализован в 13:41 и ликвидирован в 13:56.

Силы противопожарной службы эвакуировали 93 человека, из них 25 детей.

Жертв и пострадавших нет.

"На место пожара было привлечено 37 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

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