Штрафы в Казахстане в этом году увеличатся на 5%

Вырастет и налог на транспорт. Платить больше автовладельцам придется из-за изменения МРП.

С 1 января 2019 года месячный расчетный показатель, с привязкой к которому в Казахстане определяются многие виды платежей, вырос на 120 тенге — с 2 405 до 2 525 тенге, то есть на 5 %. Соответственно, увеличатся и суммы, которые нужно будет платить автовладельцам в тех или иных ситуациях, сообщает kolesa.kz.

К примеру, штраф 5 МРП за превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч, который был равен 12 025 тенге, с 1 января вырос до 12 625 тенге. За остановку или стоянку на тротуаре, клумбе, газоне, детской или спортивной площадке нарушителю придется заплатить не 24 050, а 25 250 тенге (10 МРП). С подробной таблицей штрафов в 2019 году можно ознакомиться здесь.

При этом, штрафами могут заменить лишение прав по некоторым статьям КоАП РК, но соответствующие поправки в Адмкодекс пока рассматриваются депутатами.

Кроме того, с нового года увеличился налог на транспорт. Например, владельцам малолитражек (с объемом двигателя от 1 100 до 1 500 куб. см), отдававшим в 2018 году государству 2 МРП — 4 810 тенге, в 2019-м нужно будет раскошелиться на 5 050 тенге. Тем, кто платил 3 МРП — 7 575 тенге вместо 7 215, а обладателям большеобъемных машин, вносившим в казну 117 МРП, — 281 385 тенге, в 2019 году нужно будет расстаться с 295 425 тенге.

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