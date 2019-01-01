Как мир встречал Новый год
По всему миру 31 декабря люди встретили наступление Нового года.
Фото: Michel Euler / AP
Фейерверки на фоне Триумфальной арки в Париже на Елисейских полях
Фото: Adam Hunger / AP
Люди целуются на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Новогодний салют на Красной площади в Москве
Фото: Leo Correa / AP
Салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Новый год в районе Сибуя в центре Токио
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Традиционный салют на фоне "Большого глаза" — самого высокого колеса обозрения Европы в Лондоне
Фото: Yam G-Jun / AP
Башни Петронас в Куала-Лумпуре, столице Малайзии
Фото: Brendan Esposito / AAP via AP
Салют в Сиднее — крупнейшем городе Австралии
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Жители Минска во время встречи Нового года на проспекте Победителей
Источник: РБК
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