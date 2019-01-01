Как мир встречал Новый год

По всему миру 31 декабря люди встретили наступление Нового года.

Фото: Michel Euler / AP

Фейерверки на фоне Триумфальной арки в Париже на Елисейских полях

Фото: Adam Hunger / AP

Люди целуются на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Новогодний салют на Красной площади в Москве

Фото: Leo Correa / AP

Салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Новый год в районе Сибуя в центре Токио

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Традиционный салют на фоне "Большого глаза" — самого высокого колеса обозрения Европы в Лондоне

Фото: Yam G-Jun / AP

Башни Петронас в Куала-Лумпуре, столице Малайзии

Фото: Brendan Esposito / AAP via AP

Салют в Сиднее — крупнейшем городе Австралии

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Жители Минска во время встречи Нового года на проспекте Победителей

Источник: РБК

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