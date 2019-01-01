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За сутки в Астане убрано более 11 тыс. кубометров снега

За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси.

Фото : astana.gov.kz1 января 2019, 20:14

В снегоуборке было задействовано 466 единиц спецтехники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

31 декабря на снегоуборку вышли 294 дорожных рабочих, сообщили в ТОО "Астана Тазалык".

"Всего убрано 11 428 кубометров снега, вывезено ТОО "Астана Тазалык" 5 424 кубометра, другими организациями – 5 209, АО "Астана Зеленстрой" – 795 кубометров", – говорится в сообщении ТОО "Астана Тазалык".

С 16 октября по 31 декабря убрано 1 003 877 кубометров снега. За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси.

Всего с 13 октября по 31 декабря просыпано 12 512 кубометров песко-соляной смеси.


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