За сутки в Астане убрано более 11 тыс. кубометров снега
За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси.
Фото : astana.gov.kz1 января 2019, 20:14
В снегоуборке было задействовано 466 единиц спецтехники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
31 декабря на снегоуборку вышли 294 дорожных рабочих, сообщили в ТОО "Астана Тазалык".
"Всего убрано 11 428 кубометров снега, вывезено ТОО "Астана Тазалык" 5 424 кубометра, другими организациями – 5 209, АО "Астана Зеленстрой" – 795 кубометров", – говорится в сообщении ТОО "Астана Тазалык".
С 16 октября по 31 декабря убрано 1 003 877 кубометров снега. За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси.
Всего с 13 октября по 31 декабря просыпано 12 512 кубометров песко-соляной смеси.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952568-a997f25cca553cf913f3a9a8cde2eeb1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...