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В США призвали WADA отстранить Россию

Глава USADA неоднократно критиковал решение МОК и WADA о восстановлении России и призывал не допускать российских спортсменов к соревнованиям.

Фото : Открытые источники1 января 2019, 21:18

Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации, сообщает РИА Новости.

Поводом для этого он считает то, что эксперты WADA так и не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

"Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", — цитирует чиновника ESPN.

В сентябре 2018 года WADA восстановило статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015-го. При этом российская сторона должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.

Делегация из WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Комитет WADA планирует обсудить ситуацию в середине января и представить новые рекомендации исполкому.

Глава USADA неоднократно критиковал решение МОК и WADA о восстановлении России и призывал не допускать российских спортсменов к соревнованиям.


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