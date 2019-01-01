В новогоднюю ночь в Шымкенте произошла массовая драка
К месту происшествия прибыли три экипажа полицейских.
Фото : YouTube1 января 2019, 22:22
Через три часа после наступления Нового года в Шымкенте возле одного из ресторанов по улице Дулати произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В итоге потасовки одной из сторон был поврежден автомобиль Mercedes.
К месту происшествия прибыли три экипажа полицейских.
Несколько человек были задержаны и доставлены в Аль-Фарабийский РОВД.
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