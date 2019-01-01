В новогоднюю ночь в Шымкенте произошла массовая драка

К месту происшествия прибыли три экипажа полицейских.

Через три часа после наступления Нового года в Шымкенте возле одного из ресторанов по улице Дулати произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В итоге потасовки одной из сторон был поврежден автомобиль Mercedes.

К месту происшествия прибыли три экипажа полицейских.

Несколько человек были задержаны и доставлены в Аль-Фарабийский РОВД.

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