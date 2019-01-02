Осадки выпадут в Казахстане 2 января

По республике ожидаются гололед, туман, низовая метель, усиление ветра

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами гололед. В Алматинской области местами гололед, туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, туман. В Акмолинской, Актюбинской, Костнайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы днем -1°, облачно, слабый снег.

Погода в Астане днем -17°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 2 января.

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