Мэр вступил в должность и погиб через час

Его застрелили по дороге в мэрию.

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко в штате Оахака Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию через час после вступления в должность, сообщает РИА Новости.

"Согласно предварительной информации, события произошли утром 1 января... После того, как А.А. вступил в должность главы муниципалитета Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко и направлялся на совещание в мэрию, по дороге на него напали неизвестные и произвели выстрелы из огнестрельного оружия", - сообщается в заявлении генеральной прокуратуры штата.

Согласно документу, новый мэр был немедленно доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных тяжелых ран.

Отмечается, что ранения получили еще 4 человека, которым также была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.

Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат выразил соболезнования семье убитого и жителям города и потребовал у генеральной прокуратуры провести тщательное расследование произошедшего.

"Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахьяко. Я потребовал проведения тщательного расследования от генерального прокурора, и он мне сообщил, что предполагаемый убийца был задержан. Я выражаю мои соболезнования семье (погибшего) и жителям Тлахьяко", - написал Мурат на своей странице в Twitter.

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