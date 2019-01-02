Риск-ориентированный надзор ввел Нацбанк с нового года

В этом году Нацбанк будет обращать внимание на зоны повышенного риска.

В наступившем году Национальный Банк Казахстана продолжит работу над укреплением финансовой системы страны, сообщает Хабар 24.

С 1 января финрегулятор ввел риск-ориентированный надзор банковского сектора.

На начало 2019 года в Казахстане работает 28 коммерческих банков. В прошлом году число БВУ было 33. Некоторые банки полностью прекратили свою деятельность. Также произошел процесс объединения двух крупных банков с участием государства. В этом году Нацбанк будет обращать внимание на зоны повышенного риска.

- В ходе надзорного процесса мы изучаем всю деятельность финансовой организации - на соблюдение требований законодательства РК. Анализируем бизнес-модель. Оцениваем риски корпоративного управления. Достаточность капитала и ликвидности покрытия рисков. Надзорный инструментарий позволит решать проблемы сразу, не позволяя накапливаться годами, - рассказал представитель Департамента надзора за БВУ НБ РК Данияр Нурманов.

Другими словами, регулятор проведет анализ, способен ли банк покрыть собственными средствами задержки выплат или токсичные кредиты, которые по той или иной причине не обслуживает клиент банка.

- Принудительная реструктуризация обязательств будет применяться только в отношении неплатежеспособного банка, который находится в критическом состоянии. И данный инструментарий позволит крупным кредиторам и негарантированным депозиторам вернуть капитал, либо части капитала по восстановлению его способности, либо репутации самого банка, - отметил он.

Также риск-ориентированный надзор вводит понятие мотивированного суждения. То есть регулятор будет вправе самостоятельно - в рамках закона - проверять топ-менеджмент банков. Выявлять лица, связанные с банком особыми отношениями.

- В законе о национальном банке полностью регламентирована процедура применения мотивированного суждения. И она достаточно прозрачна, у финансовых организаций будет достаточно времени, чтобы при необходимости обжаловать решение уполномоченного органа, - сообщил Нурманов.

Надзор позволит принимать превентивные меры по ограничению непрофессиональных действий топ-менеджеров БВУ. Кроме этого изменятся критерии оценки систем управления рисками и внутреннего контроля банков. По словам экспертов, данный механизм позволит избежать все негативные последствия и сохранить государственные расходы.

Владимир Бовкис, Индира Оразалинова, Мухит Кудыкбаев.

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