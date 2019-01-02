28 пожарных тушили СТО в Алматинской области
Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Фото : ДЧС Алматинской области2 января 2019, 09:32
Пожарные Алматинской области и Алматы потушили горящее СТО. Инцидент произошел 1 января около 23:00 в селе Отеген батыра Илийского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.
Произошло загорание двухэтажного СТО на площади 800 кв.м. На момент пожара в СТО находились 4 авто. Пожар локализован в 00:25 и ликвидирован в 00:45 2-го января.
Пресечено дальнейшие распространение огня на близстоящие строения.
В ликвидации были задействованы 22 сотрудника и 6 ед. техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 ед. техники ДЧС Алматы.
Причина пожара устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
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