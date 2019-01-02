28 пожарных тушили СТО в Алматинской области

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пожарные Алматинской области и Алматы потушили горящее СТО. Инцидент произошел 1 января около 23:00 в селе Отеген батыра Илийского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Произошло загорание двухэтажного СТО на площади 800 кв.м. На момент пожара в СТО находились 4 авто. Пожар локализован в 00:25 и ликвидирован в 00:45 2-го января.

Пресечено дальнейшие распространение огня на близстоящие строения.

В ликвидации были задействованы 22 сотрудника и 6 ед. техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 ед. техники ДЧС Алматы.

Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

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