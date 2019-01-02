Что делать со стеклянными бутылками после праздников

Крутые идеи, которые преобразят интерьер.

После шумных праздников, особенно после встречи Нового года, остаётся много пустых бутылок из-под вина, шампанского, коньяка и других алкогольных напитков. Но не стоит спешить избавляться от них. Оказывается, эти предметы могут сослужить добрую службу и гармонично украсить интерьер.

1. Креативные светильники из стеклянных бутылок

2. Один из самых креативных способов преображения бутылок – превращение их в оригинальные светильники. Для этого понадобится убрать с бутылок этикетки, предварительно оставив сосуды в тёплой воде. Затем нужно хорошо вытереть бутылки мягкой тканью, чтобы они блестели. Затем, дело за малым – в бутылку нужно опустить гирлянду и включить её. Если сделать несколько таких светильников, то получится очень интересная световая инсталляция, которая создаст в интерьере праздничную атмосферу.

3. Можно пойти дальше, и надеть на бутылки миниатюрные абажуры, которые несложно сделать из ткани и даже из остатков обоев или упаковочной бумаги. Ну, а если есть немного времени и творческого вдохновения, то пустые бутылки вовсе можно превратить в волшебные предметы декора, украсив их блёстками, аэрозольной краской, стразами, рисунками и замысловатыми узорами.

Стильный минимализм

4. Предметы декора в едином стиле

5. Бутылки несложно преобразовать в стильные предметы декора. Очень эффектно в интерьере смотрятся композиции из большого количества однотонных бутылок-ваз, в которые обычно ставят ветки растений или живые цветы.

6. Для того, чтобы сделать подобную инсталляцию, понадобится также избавиться от этикеток, купить баллончик аэрозольной краски и выбрать подходящее место для готовой композиции. Бутылки сами по себе будут смотреться очень привлекательно (особенно, если они будут покрыты бронзовой или золотистой краской), но для усиления эффекта рекомендуется дополнять их декоративными растениями. Их можно выбирать в зависимости от сезона, или же делать контраст – ставить зимой в вазы розы или тюльпаны. Такой ход наверняка удивит гостей.

Яркие детали

7. Если подходить к декораторскому делу с юмором, то в итоге можно получить несколько забавных и очень милых предметов. Например, оформить бутылки из-под вина в виде божьей коровки и пчелы. Такие элементы отлично украсят детскую комнату.

8. Хорошая идея для детской

9. А вот яркий декор в мексиканском стиле сможет внести нотки колорита в монотонное пространство.

Полёт фантазии

10. На самом деле, бутылки можно украшать как угодно, и использовать для этого самые разнообразные материалы: краски, стразы, мешковину, джут, ткань, нитки, виниловые наклейки. Главное, чтобы результат радовал, а сам процесс приносил радость.

11. А ещё, помимо декоративной функции, бутылки могут выступать в роли практичных предметов интерьера, например, как органайзеры для ювелирных украшений. Удобно, стильно и бюджетно!

12. Вот, почему не стоит выбрасывать бутылки после праздников!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!