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Глава UFC прокомментировал возможную встречу Хабиба и Макгрегора

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде.

Фото : sports.kz2 января 2019, 12:07

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал вероятность проведения второго боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.

- Да, я думаю, реванш в 2019 году состоится. Просто эти дисквалификации... Очевидно, парни хотят победить. Пока всё идет хорошо, поэтому этот поединок должен случиться, - сказал Уайт.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде. Ранее на этой же арене казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере - в рематче он уступил решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу.


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