Глава UFC прокомментировал возможную встречу Хабиба и Макгрегора

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде.

Фото : sports.kz

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал вероятность проведения второго боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz. - Да, я думаю, реванш в 2019 году состоится. Просто эти дисквалификации... Очевидно, парни хотят победить. Пока всё идет хорошо, поэтому этот поединок должен случиться, - сказал Уайт. Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде. Ранее на этой же арене казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере - в рематче он уступил решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке