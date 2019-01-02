Глава UFC прокомментировал возможную встречу Хабиба и Макгрегора
Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде.
Фото : sports.kz2 января 2019, 12:07
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал вероятность проведения второго боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.
- Да, я думаю, реванш в 2019 году состоится. Просто эти дисквалификации... Очевидно, парни хотят победить. Пока всё идет хорошо, поэтому этот поединок должен случиться, - сказал Уайт.
Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде. Ранее на этой же арене казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере - в рематче он уступил решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу.
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