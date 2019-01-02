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Алматинцев просят воздержаться от походов в горы

Существует опасность схода лавин.

Фото : express-k.kz2 января 2019, 13:23

Спасатели попросили жителей и гостей Алматы воздержаться от походов в горы, сообщает Zakon.kz.

"В связи с выпавшим в горах снегом и на фоне прогноза дальнейших снегопадов, в горных районах Алматы в ближайшие дни с 3 по 5 января включительно лавиноопасно! Просим горожан и гостей южной столицы воздержаться от походов в горы", - сообщили в ДЧС города.


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