Алматинцев просят воздержаться от походов в горы
Существует опасность схода лавин.
Фото : express-k.kz2 января 2019, 13:23
Спасатели попросили жителей и гостей Алматы воздержаться от походов в горы, сообщает Zakon.kz.
"В связи с выпавшим в горах снегом и на фоне прогноза дальнейших снегопадов, в горных районах Алматы в ближайшие дни с 3 по 5 января включительно лавиноопасно! Просим горожан и гостей южной столицы воздержаться от походов в горы", - сообщили в ДЧС города.
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