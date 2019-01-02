Казахстан вошел в топ-10 стран-плательщиков в бюджет ООН

Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед Организацией.

Генеральная Ассамблея утвердила новую шкалу взносов государств в регулярный бюджет ООН на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, Казахстан внесет 0,187% от общего объема бюджета международной организации.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается показатели валового национального дохода. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

В своей резолюции о шкале взносов на период 2019-2021 годов Генеральная Ассамблея ООН постановила, что максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,01 процента, а для богатых - 22 процента всего регулярного бюджета ООН.

Топ-10 стран-доноров бюджета ООН

1) США - 22 процента

2) Китай - 12,005 процента

3) Япония - 8,564 процента

4) Германия - чуть меньше семи процентов,

5) Франция - 4, 427 процента,

6) Бразилия - 2,9 процента

7) Канада - 2,734 процента ,

8) Россия - 2,405 процента,

9) Австралия - 2,210 процента,

10) Казахстан - 0,187 процента.

Далее расположились Литва - 0,071, Украина - 0,057, Беларусь - 0,049, Азербайджан - 0,049, Латвия - 0,047, Эстония - 0,039, Туркменистан -0,033, Узбекистан - 0,032, Грузия - 008, Армения - 0,007, Таджикистан 0,004 Кыргызстан - 0,002 процента.

Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед Организацией. Иначе они рискуют подпасть под действие статьи 19 Устава ООН и лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН до тех пор, пока не погасят свою задолженность.

Деятельность ООН по поддержанию мира и работа международных трибуналов Организации финансируется из двух других отдельных бюджетов.

В соответствии с принятым решением, США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум - 22 процента всех расходов ООН. Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.

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