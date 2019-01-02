В Дании погибли люди в аварии на железнодорожном мосту

Согласно обнародованным данным, авария произошла в результате сноса части крыши вагона грузового поезда.

Несколько человек погибли в аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании, передает ТАСС.

"Полиция [острова] Фюн может подтвердить, что несколько человек погибли в железнодорожной аварии на нижнем мосту над проливом Большой Бельт. В настоящее время у полиции нет дополнительной информации о жертвах и их числе", - говорится в сообщении местной полиции.

В то же время Датское радио со ссылкой на представителей железнодорожной компании DSB информирует, что жертвами инцидента стали шесть человек. Согласно обнародованным данным, трагедия произошла в результате сноса части крыши вагона грузового поезда. Она отлетела в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда, из-за чего машинист предпринял экстренное торможение.

В поезде находился 131 человек. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения. Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работает полиция.

Мост Большой Бельт пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия.

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