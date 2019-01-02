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WhatsApp станет недоступен на некоторых смартфонах

Whatsapp больше не планирует разрабатывать программы для данных ОС.

Фото : Laverdadnoticias.com2 января 2019, 16:12

Мессенджер Whatsapp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года. Об этом сообщается на сайте компании, передает ТАСС.

Со 2 февраля 2020 года Whatsapp прекратит поддержку еще двух популярных ОС - Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Теперь пользователи не смогут создавать новые аккаунты на устройствах данных ОС. Мессенджер также может перестать работать на таких устройствах, поскольку Whatsapp больше не планирует активно разрабатывать программы для данных ОС.


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