Скорая, перевозящая пациента, попала в ДТП в Алматы

Единственным пострадавшим в ДТП оказался перевозимый пациент.

Карета скорой помощи попала в ДТП в Алматы на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Audi A6 двигался в западном направлении по улице Толе би. Навстречу, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, мигая левым поворотником, двигалась карета скорой помощи.

Водитель скорой начал сворачивать на Байтурсынова, когда в него врезался Audi.

Скорая везла в больницу мужчину. По имеющимся данным, в токсикологию. Он и оказался единственным пострадавшим в ДТП. Его забрала другая скорая, срочно вызванная на место аварии.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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