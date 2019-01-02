Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Скорая, перевозящая пациента, попала в ДТП в Алматы

Единственным пострадавшим в ДТП оказался перевозимый пациент.

Фото : Zakon.kz2 января 2019, 17:07

Карета скорой помощи попала в ДТП в Алматы на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Audi A6 двигался в западном направлении по улице Толе би. Навстречу, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, мигая левым поворотником, двигалась карета скорой помощи.

Водитель скорой начал сворачивать на Байтурсынова, когда в него врезался Audi.

Скорая везла в больницу мужчину. По имеющимся данным, в токсикологию. Он и оказался единственным пострадавшим в ДТП. Его забрала другая скорая, срочно вызванная на место аварии.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты