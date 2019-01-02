Число жертв взрыва в Магнитогорске превысило 20

Судьба более чем 20 жильцов дома, в том числе пятерых детей, пока остается неизвестной.

Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске извлекли тела еще двух погибших мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Таким образом, число жертв обрушения достигло 21. Ранее было известно о 19 погибших, среди которых два ребенка, 14 из них уже опознаны.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов.

Сразу после ЧП в больницы Магнитогорска доставили пять пострадавших. Спустя сутки под завалами нашли еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его срочно эвакуировали в Москву. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ребенок находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

Судьба более чем 20 жильцов дома, в том числе пятерых детей, пока остается неизвестной.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области, работы ведутся вручную из-за угрозы обрушения.

Трагедия в Магнитогорске

Около 4:00 мск (7:00 аст) в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

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