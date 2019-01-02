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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Фото : ТАСС2 января 2019, 05:59

Около 6 часов утра 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, погиб 21 человек. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов, неизвестной остается судьба 23 человек. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

48 квартир уничтожены.

Спасатели достали из-под завалов десятимесячного ребенка. Он провел более 30 часов под обломками. На момент эвакуации в Москву у ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутренние повреждения, переломы, обморожения и общее переохлаждение. Медикам удалось стабилизировать состояние и максимально быстро доставить в Москву, где его поместили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

На месте обрушения сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей.


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