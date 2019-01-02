Новогодняя елка в Астане вошла в десятку самых высоких в СНГ

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная елка Казахстана на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона "Нур Алем" в Астане высотой 25 метров попала в рейтинг самых высоких елок в столицах стран СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат".

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок столиц стран СНГ.

Топ-10 столиц стран СНГ с самыми высокими елками составили Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м).

Рейтинг живых елок столиц СНГ в 2019 возглавила Ель на Соборной площади Кремля в Москве.

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