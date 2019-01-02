"Желтые жилеты" заблокировали нефтяной терминал во Франции

За минувший месяц нефтебаза дважды блокировалась участниками движения "желтых жилетов" и активистами крупнейшего французского профсоюза.

Несколько десятков участники движения "желтых жилетов" заблокировали в среду утром нефтебазу, расположенную недалеко от города Руан на северо- западе Франции, сообщает ТАСС.

Демонстранты перекрыли въезды в нефтяной терминал около 04:00 по парижскому времени. В социальных сетях они обратились с призывом к своим сторонникам присоединиться к этой акции.

Как отмечают эксперты, нефтебаза является одним из главных стратегических объектов департамента Приморская Сена. За минувший месяц она дважды блокировалась "желтыми жилетами" и активистами крупнейшего французского профсоюза - Всеобщая конфедерация труда.

30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, помимо отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введения налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов.

Новая серия протестов оказалась наименее мощной за последние полтора месяца. Тем не менее, столкновения манифестантов с полицией были отмечены в ряде городов. В Руане участие в марше протеста приняли больше тысячи демонстрантов. Во время манифестации в нормандской столице хулиганы подожгли дверь здания "Банка Франции".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!