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Контейнеры с химикатами смыло в Северное море

В трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды - химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Фото : Открытые источники2 января 2019, 22:02

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали с грузового судна Zoe в Северное море, сообщает ТАСС.

По данным телеканала, причиной инцидента, произошедшего в ночь со вторника на среду у немецкого острова Боркум, стали сильные волны. Большая часть контейнеров в настоящее время плавает в воде, как минимум 21 из них вымыло на голландское побережье.

По имеющейся информации, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды - химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или экстренную службы спасения.

Местные власти ожидают, что ликвидация последствий инцидента займет несколько дней.

Судно Zoe - один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно перевозить более 19 тыс. контейнеров.


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