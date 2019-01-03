Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

Среди жертв трагедии шестеро детей

Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-под завалов извлекли тело мужчины.

"Он стал 33-й жертвой трагедии", - сказал представитель МЧС.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

По последним данным, в результате трагедии погибли в том числе шестеро детей.

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