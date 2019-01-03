Трамп назвал причину распада Советского Союза

Он отметил, что Соединенные Штаты хотят помогать другим странам и нациям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной распада СССР является война в Афганистане. Об этом он сообщил во время заседания с кабинетом министров, трансляцию которого вел телеканал Fox News, пишет РБК.

"Россия раньше была Советский Союзом. Из-за Афганистана она стала Россией. Она обанкротилась, сражаясь в Афганистане", — сказал президент.

Трамп добавил, что СССР участвовал в этом военном конфликте, так как на его территорию проникали террористы. По его мнению, Советский Союз был прав в том, что воевал в Афганистане, однако война была жесткой, что привело к банкротству.

Президент добавил, что в Афганистане должны воевать Россия, Пакистан, Индия и другие соседние страны, а не США. При этом он отметил, что Соединенные Штаты хотят помогать другим странам и нациям.

Войска СССР участвовали в боевых действиях в Афганистане с 1979 по 1989 год. Они выступали на стороне правительственных сил после переворота в стране, когда к власти пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки.

В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и его ближайшее окружение обсуждают возможность вывести американский военный контингент из Афганистана, состоящий из 14 тыс. военнослужащих. Такой же информацией поделились источники Reuters. Однако впоследствии представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис заявил, что Трамп не принял решение о выводе войск из Афганистана.

19 декабря президент США объявил о решении вывести американские войска из Сирии, объяснив это победой над запрещенной в Казахстане террористической организации "Исламское государство".

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