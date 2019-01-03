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Головкина номинировали на награду по итогам 2018 года от WBC

Его второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом был включен в список претендентов на лучший поединок 2018 года.

Фото : sports.kz3 января 2019, 08:52

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) удостоился номинации от Всемирного боксерского совета (WBC) по итогам прошлого года, сообщает Sports.kz.

Его второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (51-1-2, 34 КО) был включен в список претендентов на лучший поединок 2018 года. Напомним, он прошел 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Это поражение стоило Головкину титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

Также в 2018 году WBC выделил следующие бои: Александр Усик — Тони Белью, Деонтей Уайлдер — Луис Ортис, Александр Усик — Мурат Гассиев, Каллум Смит — Джордж Гроувз, Абнер Марес — Лео Санта Крус и Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.


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