Ортокератология: линзы лечат близорукость, пока вы спите

Ортокератология – это способ лечения близорукости без операционного вмешательства.

Ортокератологические или ночные линзы помогают в безоперационной коррекции близорукости. Это жесткие газопроницаемые контактные линзы обратной геометрии, которые надевают на ночь и снимают утром. Другими словами, человек спит со специальными линзами, утром он их снимает, а днем его зрение восстановлено, вечером процедура повторяется.

Такой способ лечения подходит людям, у которых близорукость до 6-7 диоптрий в возрасте от 7 до 40 лет.

Подходит ли детям?

Ортокератология тормозит развитие близорукости. Даже начинающаяся близорукость у детей может начать активно развиваться в подростковом возрасте, когда придется вмешиваться хирургически. Поэтому, чтобы вовремя сохранить зрение хотя бы на 1-2 диоптрии, детям невредно носить ночные линзы. Кроме того, в юном возрасте нельзя делать рефракционные хирургические операции. Также учитывая, что дети не всегда могут ответственно относиться к контактным линзам, а очки носить не всегда удобно, намного проще днем ходить без этих вспомогательных вещей, а вечером под присмотром родителей надевать ортокератологические линзы.

Людям разных профессий тоже нужны линзы

У близоруких людей, которые работают в пыльной или задымленной атмосфере, а также спортсменам и пловцам носить линзы и очки неудобно. Было бы куда лучше в дневное время ходить с хорошим зрением и без очков, а ночью восстанавливать его.

Как происходит лечение

При ортокератологии клетки эпителия роговицы распределяются. Гидравлические силы под линзой через слезный слой воздействуют на эпителиальные (поверхностные) клетки роговицы. Те, в свою очередь, постепенно уплощаются в центре и увеличиваются на периферии роговицы. Этим создается дозированное уплощение в центре и некоторое увеличение кривизны роговицы вокруг оптической зоны. Изменения очень малы, и их можно заметить лишь с помощью специального прибора, но этого достаточно, чтобы весь день видеть хорошо и без очков.

Как подобрать

Более точным является способ с использованием математического расчета параметров линз, исходя из анатомических особенностей глаза и величины близорукости. Преимуществом математического подбора линз является более точное соответствие дизайна линз и меньшее число ошибок в их подборе.

Наиболее надежный метод – использование корнеального топографа для создания индивидуального дизайна ночных линз. Этот аппарат буквально создает слепок роговицы. К слову, роговица глаза, также как и отпечаток пальца, у каждого человека индивидуальна. По полученным данным изготавливается уникальные линзы. Воспользовавшись таким топографом, пациент получает более комфортную посадку линзы на роговице.

Противопоказания

Однако ортокератология подходит не всем. Если у вас имеются воспаление или дистрофия роговицы, кератоконус или кератоглобус, крайние отклонения в центральной кривизне роговицы, роговичный астигматизм 1,75 диоптрий и выше, заболевания век, нарушение функции мейбомиевых желез, выраженная ригидность верхнего века, лагофтальм, синдром сухого глаза или субклинические формы сниженного слезоотделения, катаракта или глаукома, то лучше воздержаться.

Более детально о данном виде лечения можно узнать в КазНИИ глазных болезней.

Приходите на диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).

Телефон : +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!