Ортокератология: линзы лечат близорукость, пока вы спите
Ортокератология – это способ лечения близорукости без операционного вмешательства.
Ортокератологические или ночные линзы помогают в безоперационной коррекции близорукости. Это жесткие газопроницаемые контактные линзы обратной геометрии, которые надевают на ночь и снимают утром. Другими словами, человек спит со специальными линзами, утром он их снимает, а днем его зрение восстановлено, вечером процедура повторяется.
Такой способ лечения подходит людям, у которых близорукость до 6-7 диоптрий в возрасте от 7 до 40 лет.
Подходит ли детям?
Ортокератология тормозит развитие близорукости. Даже начинающаяся близорукость у детей может начать активно развиваться в подростковом возрасте, когда придется вмешиваться хирургически. Поэтому, чтобы вовремя сохранить зрение хотя бы на 1-2 диоптрии, детям невредно носить ночные линзы. Кроме того, в юном возрасте нельзя делать рефракционные хирургические операции. Также учитывая, что дети не всегда могут ответственно относиться к контактным линзам, а очки носить не всегда удобно, намного проще днем ходить без этих вспомогательных вещей, а вечером под присмотром родителей надевать ортокератологические линзы.
Людям разных профессий тоже нужны линзы
У близоруких людей, которые работают в пыльной или задымленной атмосфере, а также спортсменам и пловцам носить линзы и очки неудобно. Было бы куда лучше в дневное время ходить с хорошим зрением и без очков, а ночью восстанавливать его.
Как происходит лечение
При ортокератологии клетки эпителия роговицы распределяются. Гидравлические силы под линзой через слезный слой воздействуют на эпителиальные (поверхностные) клетки роговицы. Те, в свою очередь, постепенно уплощаются в центре и увеличиваются на периферии роговицы. Этим создается дозированное уплощение в центре и некоторое увеличение кривизны роговицы вокруг оптической зоны. Изменения очень малы, и их можно заметить лишь с помощью специального прибора, но этого достаточно, чтобы весь день видеть хорошо и без очков.
Как подобрать
Более точным является способ с использованием математического расчета параметров линз, исходя из анатомических особенностей глаза и величины близорукости. Преимуществом математического подбора линз является более точное соответствие дизайна линз и меньшее число ошибок в их подборе.
Наиболее надежный метод – использование корнеального топографа для создания индивидуального дизайна ночных линз. Этот аппарат буквально создает слепок роговицы. К слову, роговица глаза, также как и отпечаток пальца, у каждого человека индивидуальна. По полученным данным изготавливается уникальные линзы. Воспользовавшись таким топографом, пациент получает более комфортную посадку линзы на роговице.
Противопоказания
Однако ортокератология подходит не всем. Если у вас имеются воспаление или дистрофия роговицы, кератоконус или кератоглобус, крайние отклонения в центральной кривизне роговицы, роговичный астигматизм 1,75 диоптрий и выше, заболевания век, нарушение функции мейбомиевых желез, выраженная ригидность верхнего века, лагофтальм, синдром сухого глаза или субклинические формы сниженного слезоотделения, катаракта или глаукома, то лучше воздержаться.
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О методе коррекции зрения???? с помощью ночных ортокератологических линз знают еще далеко не многие. Хотя на сегодняшний день это один из самых действенных☝ способов стабилизации и коррекции миопии. Что же представляют из себя ортокератологические линзы? ⠀ ????Это жесткие газопроницаемые линзы, которые надевают на ночь для исправления формы роговицы таким образом, что на следующий день, а то и второй, человек видит все четко на 100%. Такое возможно благодаря гидравлической силе, создаваемой линзой. Верхний слой роговицы уплощается в центре и утолщается по краям, что приводит к фокусированию изображения на сетчатке. ⠀ ????Эффект от использования ОК-линз накопительный. Чем дольше вы их носите, тем дольше ваше зрение остается 100%-м. Эти линзы отлично подходят в случаях, когда необходимо остановить падение зрения или у человека нет желания носить очки и обращаться к лазерной хирургии. _______ ????Проверить зрение своего малыша можно в нашем центре, записавшись на прием по телефону: ⠀ ????+7 775 007-01-00 ????+7 727 279-54-36 ⠀ #казнии #коррекциязрения #воспалениевека #лечениевека #ячмень #болезниглаз #восстановлениезрения #явижу #зрение #хорошеезрение #технология #лечениеглаз #белезниглаз
Более детально о данном виде лечения можно узнать в КазНИИ глазных болезней.
Приходите на диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).
Телефон : +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36
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