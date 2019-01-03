Стала известна причина смерти Криса Кельми

Последнее время Кельми постоянно жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Врачи практически ежедневно приезжали на дачу артиста в Подмосковье.

СМИ стала известна причина смерти певца Криса Кельми, передает Вести.ru.

Он мог скончаться от остановки сердца, однако официальную версию пока не сообщают.

После смерти своего друга, Евгения Осина, Кельми дал слово, что больше в его жизни нет места алкоголю. Он не скрывал, что ему стало страшно за свою жизнь. Последнее время Кельми постоянно жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Врачи практически ежедневно приезжали на дачу артиста в Подмосковье.

1 января поступил вызов о том, что Кельми плохо. По разной информации, бригада скорой помощи не успела спасти музыканта, он скончался до приезда врачей. Также есть версия, что скорая помощь прибыла в тот момент, когда мужчина был без сознания, врачи пытались спасти ему жизнь.

Тело Криса Кельми было доставлено в морг подмосковного города Наро-Фоминск.

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