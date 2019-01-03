"Богемный дебют" состоится на сцене "Астана Опера"

Выпускница Венской консерватории Мадина Исламова дебютирует в партии Мюзетты.

Оперный шедевр "Богема" Дж. Пуччини пройдет на сцене Большого зала "Астана Опера" 9 января. В этот вечер солистка театра, выпускница Венской консерватории Мадина Исламова дебютирует в партии Мюзетты, передает Zakon.kz.

Лауреат международных конкурсов, сопрано Мадина Исламова представит слушателям свою интерпретацию одного из ключевых образов в оперном спектакле "Богема". Выход на сцену в роли Мюзетты дает возможность артистке раскрыть свои способности не только с точки зрения вокального мастерства, но и как драматической актрисы. Характер героини многогранен – кокетливая, ветреная, капризная, вздорная, однако при этом искренняя, добрая, практичная, сильная духом Мюзетта в сложной ситуации проявляет чудеса стойкости и решительности.

Либретто одной из самых популярных в мире опер было создано Дж. Джакозой и Л. Илликой на основе романа "Сцены из жизни богемы" А. Мюрже. Первое исполнение состоялось 1 февраля 1896 года в театре "Реджио" в Турине, премьера в "Астана Опера" прошла 13 апреля 2014 года.

Главные партии исполнят ведущие солисты "Астана Опера": Айгуль Ниязова (Мими), Медет Чотабаев (Рудольф), Сундет Байгожин (Марсель), Евгений Чайников (Шонар), Шынгыс Расылхан (Коллен), Талгат Галеев (Бенуа), Болат Есимханов (Альциндор), Беимбет Танарыков (Парпиньоль), Нурлыбек Коспармаков (Таможенный сержант).

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под руководством дирижера Джузеппе Акуавивы (Италия). Режиссер-постановщик – Юрий Александров, режиссер – Наталья Кагадий, главный хормейстер – Ержан Даутов, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало в 19:00.

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