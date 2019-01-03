Второй зимний инстамит состоится в Астане

Победителя инстамита ждет денежный приз в размере 100 000 тенге.

В рамках концепции #Astanawinterland у любителей фотографии появится возможность пройти бесплатный мастер-класс, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

5 января состоится второй зимний инстамит, в рамках которого пройдёт мастер-класс по архитектурной фотографии, который поможет окунуться в волшебную атмосферу Astana Winter Land со сказочными ледяными скульптурами и новогодними инсталляциями.

Локации распределены по 9 точкам с зимними развлечениями, расположенными по городу. Среди них самый большой ледовый городок столицы с темой "Восточная сказка: 1001 ночь", расположенный в Ботаническом саду, парк Кемаля Ататюрка, набережная реки Есиль, ледовые городки на городской площади и территории ТРЦ "Хан Шатыр", площади у монумента Қазақ Елi и других центрах притяжения "зимней сказки".

Победителя инстамита ждет денежный приз в размере 100 000 тенге. Желающие зарегистрироваться или узнать подробную информацию могут, обратившись по номеру +7 775 303 9539.

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