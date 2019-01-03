В аэропорту Астаны задержано несколько рейсов
Отмены рейсы Scat DV 460 Шарм-эль Шейх (на вылет и прилет).
Фото : из открытых источников3 января 2019, 10:31
В столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задержано 17 авиарейсов и один отменен, сообщает Zakon.kz.
Согласно сайту воздушной гавани задержаны:
На прилет: Scat DV 703 из Алматы, LOT LO195 из Варшавы, Scat DV784 из Усть-Каменогорска, Scat DV701 из Шымкента, Scat DV 742 из Актау, DV786 из Усть-Каменогорска, DV722 из Актобе, DV756 из Тараза, DV808 из Вильнюса, Air Astana KC314 из Актау, КС280 из Омска, Qazaq air IQ355 из Алматы.
На вылет: Scat DV714 в Алматы, DV755 в Тараз, Air Astana KC279 в Омск, Qazaq air IQ3520 в Алматы, IQ385 в Актобе.
Отмены рейсы Scat DV 460 Шарм-эль Шейх (на вылет и прилет).
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