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До 37 возросло число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске

Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки.

Фото : EADaily3 января 2019, 10:34

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен", - сказал представитель ведомства.

Судьба еще четверых остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки.

Опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

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