В Туркестанской области лжепожарные выманивали деньги

На сегодня доказана их причастность к 3 фактам мошенничества.

В конце прошлого года в полицию Туркестанской области поступило сообщение о том, что двое мужчин, представляясь пожарными, выманивают деньги у владельцев кафе и магазинов,

29 декабря 2018 года в отдел полиции Отырарского района с заявлением обратились местные предприниматели о том, что двое неизвестных лиц, представившись сотрудниками областного управления по противопожарной безопасности, под видом проверки специальных устройств, обманным путем выманили у потерпевших деньги .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отырарского РОП задержали двух подозреваемых, в одном из местных магазинов. Ими оказались жители Шымкента и Жамбылской области, один из которых уже отбывает условный срок наказания.

Следствием установлено, что задержанные работают на одной из фирм очистителями вентиляционных труб. На сегодня доказана их причастность к 3 фактам мошенничества.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "мошенничество". Полицейские не исключают тот факт, что количество совершенных ими преступлений на территории области может возрасти.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми лицами. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также не делиться с посторонними личной информацией, которая может использована вам во вред.

Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию Туркестанской области по номеру "102".

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