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Курс доллара немного снизился после Нового года

Объем торгов – 30,5 млн долларов.

Фото : prodengi.kz3 января 2019, 11:41

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 381,64 тенге за доллар (-2,56 тенге), объем торгов – 30,5 млн долларов.

В обменниках курс доллара - 380,5-382,1 тенге, евро - 433,5-436,1 тенге, рос.рубля - 5,47-5,55 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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