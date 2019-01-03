Курс доллара немного снизился после Нового года
Объем торгов – 30,5 млн долларов.
Фото : prodengi.kz3 января 2019, 11:41
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 381,64 тенге за доллар (-2,56 тенге), объем торгов – 30,5 млн долларов.
В обменниках курс доллара - 380,5-382,1 тенге, евро - 433,5-436,1 тенге, рос.рубля - 5,47-5,55 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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