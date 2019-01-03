Убийство, совершенное в новогоднюю ночь, раскрыто в Алматинской области

Преступление было совершенно из-за ссоры, возникшей при подготовке к праздничному застолью.

50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, задержан на месте преступления в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в городе Талгар, где в новогоднюю ночь жильцы одной из многоэтажек вызвали полицию по поводу шума в съемной квартире. Прибывшие на место патрульные застали в квартире двух мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни, а второй, смывал следы крови на мебели.

"Установлено, что оба снимали квартиру в аренду и работали на одном из строительных объектов города. Убийство произошло из-за ссоры, произошедшей ближе к полуночи при подготовке к праздничному застолью. Сейчас застигнутый на месте преступления 50-летний мужчина, обоснованно подозревается в жестоком избиении своего 35-летнего соседа по квартире", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания талгарской районной полиции.

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