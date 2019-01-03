Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дни отдыха в мае перенесены правительством РК

В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.

Фото : Zakon.kz3 января 2019, 12:26

Правительство Казахстана утвердило постановление от 26 декабря 2018 года № 888 "О переносе дня отдыха в 2019 году", передает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2019 года на пятницу 10 мая 2019 года", - говорится в документе.

В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты