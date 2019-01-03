Дни отдыха в мае перенесены правительством РК

В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.

Правительство Казахстана утвердило постановление от 26 декабря 2018 года № 888 "О переносе дня отдыха в 2019 году", передает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2019 года на пятницу 10 мая 2019 года", - говорится в документе.

В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!