Дни отдыха в мае перенесены правительством РК
В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.
Фото : Zakon.kz3 января 2019, 12:26
Правительство Казахстана утвердило постановление от 26 декабря 2018 года № 888 "О переносе дня отдыха в 2019 году", передает Zakon.kz.
"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2019 года на пятницу 10 мая 2019 года", - говорится в документе.
В 2019 году казахстанцы в общей сложности отдохнут 119 дней.
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