Ворованные фары, зеркала и фонари изъяла полиция Алматы

В территориальные подразделения полиции доставлены 60 человек, в том числе 3 иностранца.

В новогодние праздники полиция Алматы проводила оперативно-профилактические мероприятия на рынках и торговых домах, в целях выявления точек продажи краденых автозапчастей и других автомобильных комплектующих, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"При проведении отработок на территории нескольких торговых домов специально созданными мобильными всего изъято 33 б/у аккумуляторов, 1 видеорегистратор, 6 боковых зеркал от автомашин, 20 фар от легковых транспортных средств, 6 задних фонарей и др. Кроме того, в ходе рейдов выявлено 118 административных правонарушений. В территориальные подразделения полиции доставлены 60 человек, в том числе 3 иностранца", - сообщил начальник Управления криминальной полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В департаменте полиции также отметили, что опермероприятия будут проводиться регулярно до тех пор, пока предприниматели не откажутся принимать автомобильные запчасти от третьих лиц без устанавливающих документов. В тоже время в ДП напомнили, что скупка краденного – уголовно наказуемое деяние и регламентируется нормами ст.196 УК РК.

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