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Пелена накрыла Астану - жители города делятся фотографиями

Некоторые жители столицы утверждают, что это смог из-за печного обогрева домов.

Фото : Соцсети3 января 2019, 13:51

Жители и гости Астаны делятся фотографиями пелены, накрывшей город, передает Zakon.kz.

С утра 3 января Астану накрыл туман. Правда, некоторые жители столицы утверждают, что это смог из-за печного обогрева домов.

Стоит отметить, что в прогнозах синоптиков на ближайшие дни такое явление, как туман, не присутствует.

"В данный момент левобережье Астаны напоминает искусно оформленную дорогую декорацию с задымлением к какому то блокбастеру, хотя на самом деле понимаем, что все это дело рук самой природы. Вид с высоты 32-го этажа. И никакой это не смог. Можете не спорить...", - поделился впечатлениями и фотографиями Rauan Eskali.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Астане сохранится морозная погода.


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