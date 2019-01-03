Подробности нападения на Дениса Тена озвучили в суде

Киясов дважды ударил по верхней правой бедренной артерии Дениса Тена.

В суде стали известны подробности нападения на Дениса Тена, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Согласно зачитанному прокурором обвинительному акту, Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева приобрели кухонные ножи и перчатки в торговом доме.

19 июля злоумышленники заметили автомобиль Lexus, стоящий на Курмангазы - Байсеитовой. Оставив свой автомобиль возле гостиницы "Достык", подозреваемые пошли к машине Дениса Тена. По версии обвинения, Толыбаева находилась в семи метрах от машины, когда Кудайбергенов уже снял с автомобиля зеркало. В то же время Денис Тен проходил мимо Жанар Толыбаевой. Потом Кудайбергенов начал убегать от Дениса Тена по улице Байсеитовой, где и был им пойман.

"В этот момент началась драка между Кудайбергеновым и Теном. Кудайбергенов начал бить по лицу Тена ремнем. В это же время Киясов взял нож из рюкзака и вернулся. Затем Киясов дважды ударил по верхней правой бедренной артерии Дениса Тена. Он скончался от травмы, при большой потери крови", - зачитал гособвинитель Куандык Досов.

Арман Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Нуралы Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Жанар Толыбаевой предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и по статье 434 "Недонесение о преступлении".

Обвиняемые в убийстве заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями, Жанар Толыбаева заявила, что ее не было на месте преступления.

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