Из аэропорта в Актау эвакуировали сто человек

По информации представителей аэропорта, серьезного ЧП не случилось.

В 6 утра 3 января в аэропорту Актау произошло короткое замыкание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По информации представителей аэропорта, серьезного ЧП не случилось.

"Образовавшийся в результате замыкания дым через вентиляцию попал в терминалы. Нами в срочном порядке были приняты меры по эвакуации людей. Ничего серьезного не произошло, возгорания не было. Последствия удалось ликвидировать собственной противопожарной службой. Пострадавших нет", - сообщили в аэропорте.

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