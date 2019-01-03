У автобуса загорелось заднее колесо в Астане

Жертв и пострадавших нет.

В Астане загорелся автобус, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"3 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгораний маршрутного автобуса №41 по пр. Ш. Кудайбердиулы в Астане. Произошло горение заднего колеса. Пожар локализован в 12:36 и ликвидирован в 12:38", - говорится в сообщение.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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