У автобуса загорелось заднее колесо в Астане
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК3 января 2019, 14:46
В Астане загорелся автобус, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"3 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгораний маршрутного автобуса №41 по пр. Ш. Кудайбердиулы в Астане. Произошло горение заднего колеса. Пожар локализован в 12:36 и ликвидирован в 12:38", - говорится в сообщение.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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