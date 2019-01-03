В Алматы простились с Султаном Джиенбаевым

Государственный и общественный деятель похоронен на кладбище "Кенсай".

В Казахском театре оперы и балета имени Абая прошла церемония прощания с видным государственным и общественным деятелем Султаном Джиенбаевым. Проводить его в последний путь пришли общественные деятели, родственники, друзья и близкие, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Бауыржан Байбек зачитал телеграмму главы государства и выразил соболезнования от имени алматинцев.

"Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем Председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени. И после выхода на почетный отдых, Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны. Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранится в памяти казахстанцев", - говорится в телеграмме Президента РК.

Государственный и общественный деятель, заслуженный экономист РК Сабит Жаданов отметил в своей речи, что это огромная потеря для всего казахстанского народа.

"На 98-м году ушел из жизни государственный и общественный деятель Казахстана Султан Сулейменович Джиенбаев. Мы - его коллеги и друзья глубоко переживаем это горе, и выражаем свои соболезнования. Он был одним из близких соратников Нурсултана Назарбаева. Говоря о Джиенбаеве, мы сегодня вспоминаем немеркнущие славные дела старшего поколения, на долю которых пришлись самые тяжелые годы - индустриализация, коллективизация, голодомор и самая разрушительная Великая Отечественная война, - сказал он. - Восстановление народного хозяйства. Все это они пережили, выжили, выстояли, победили, и за это мы должны старшему поколению сказать "Спасибо" и низко склонить голову. Только 100-лет назад, каким был Казахстан? Даже гвозди, хозяйственные товары, керосин завозили. А сегодня независимый Казахстан - не только индустриально аграрная страна, но и стремится в число 30 самых передовых стран мира. Является членом ООН и будущее страны очень огромное".

Султан Джиенбаев родился 22 июля 1921 года в Алма-Ате. В период с 1953 по 1954 год работал начальником управления министерства торговли КазССР. С 1954 по 1959 год был заведующим отделом Алма-Атинского горкома партии. С 1962 года по 1970 год занимал должность министра торговли КазССР. С 1970 по 1984 год Джиенбаев работал заместителем председателя Совета министров КазССР.

За общественную деятельность ему присуждена государственная премия мира и прогресса Первого Президента РК - Лидера Нации за особый вклад в утверждение общественного и межэтнического согласия, укрепление единства народа Казахстана.

Государственный и общественный деятель похоронен на кладбище "Кенсай".

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