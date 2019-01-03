Мораторий на вырубку саксаула продлен в Казахстане

Действующий запрет был введён четыре года назад.

Мораторий на вырубку саксаула на участках государственного лесного фонда Казахстана продлён ещё на пять лет, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Действующий запрет был введён четыре года назад. Документ позволил увеличить плантации древесной породы и реанимировать часть высушенных земель в стране. К примеру, в Приаралье саксаул занимает 87 процентов всех лесных насаждений.

В рамках проекта по "Сохранению лесов" на территории высохшего Аральского моря было высажено свыше 57 тысяч гектаров земель. В наступившем году планируется озеленить кустарником ещё 10 тысяч гектаров морского дна.

Айбек Жолаканов, главный специалист инспекции лесного хозяйства:

- С начала 2018 года в регионе было зарегистрировано 49 случаев незаконной вырубки плантаций саксаула. В отношении 10 человек применены штрафные санкции, трое задержанных привлечены к общественным работам, ещё двое – к лишению свободы сроком до одного года. По решению суда 25 нарушителей освобождены от уголовной ответственности после возмещения нанесённого ущерба окружающей среде.

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