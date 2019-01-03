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Приписка молодежи к призывным участкам стартовала в Казахстане

Приписаться к призывным участкам должны все граждане РК мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет.

Фото : пресс-служба МО РК3 января 2019, 15:23

В Казахстане стартовала приписка граждан к призывным участкам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Приписка проводится в целях принятия молодых людей на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовки.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" приписаться к призывным участкам должны граждане РК мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет.

"В настоящее время по решению местных исполнительных органов образованы медицинские комиссии, которые будут проводить медицинское освидетельствование граждан. Управления (отделы) по делам обороны в процессе приписки граждан к призывному участку выявляют призывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении) и прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям. Годных по состоянию здоровья и желающих поступить в военные учебные заведения – для обучения в специализированных организациях Министерства обороны", – говорится в сообщении пресс-службы МО РК.

Кроме того, с гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в местных органах военного управления проводится агитационно-пропагандистская работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны и о перспективах воинской службы по контракту.


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